Як ворогу вдалося здійснити дистанційний підрив у Львові: у СБУ розповіли про хитрість
- Теракт у Львові 22 лютого забрав життя однієї поліцейської, а ще двоє правоохоронців у критичному стані.
- Вибуховий пристрій був дистанційно активований через онлайн-трансляцію, встановлену жителькою Рівненської області за вказівкою куратора з ФСБ.
Теракт, що відбувся у Львові 22 лютого, забрав життя однієї поліцейської, ще двоє правоохоронців перебувають у критичному стані. "Куратору" з ФСБ вдалось дистанційно активувати вибуховий пристрій, коли співробітники МВС прибули на місце події.
Про те, як ворогу вдалось здійснити дистанційний підрив, поділились у СБУ.
Як ворог активував вибухівку?
У СБУ повідомили, що за вказівкою куратора 33-річна мешканка Рівненської області встановила у квартирі поблизу місця теракту смартфон із функцією онлайн-трансляції. Камеру пристрою вона спрямувала на визначену "ціль".
Через відеозв'язок ворог у режимі реального часу відстежував обстановку поблизу магазину.
Саме завдяки цій трансляції було здійснено дистанційний підрив у момент, коли на місце події прибули поліцейські екіпажі, а згодом і Нацгвардійці.
До слова, раніше колишній співробітник СБУ Іван Ступак припускав у коментарі 24 Каналу, що ворог міг активувати саморобну вибухівку 3 способами. Серед них – таймер, ручна активація із сусідньої квартири чи дистанційно з використанням відеоспостереженням.
Чому під час теракту постраждало так багато правоохоронців?
Унаслідок теракту 22 лютого у центрі Львова постраждало 25 осіб, серед них лише одна цивільна особа – неповнолітній хлопець, який живе поблизу місця події. Шестеро осіб нині перебувають у лікарні. Двоє з них – у критичному стані.
Зловмисниця виготовила три саморобні вибухові пристрої. Перший вибух відбувся після прибуття на місце події першого екіпажу правоохоронців. Після цього для підкріплення прибули ще два патрулі поліції й один патруль Нацгвардії – тоді здетонувало ще дві вибухівки.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припускає, що Росія використала тактику схожу до тієї, яка давно актуальна у Мексиці та на Близькому Сході – ворог хотів убити якнайбільше правоохоронців.