Попередньо, кільком вдалося втекти: як терористів у Москві описують очевидці

У Росії вечір 22 березня виявився неспокійним. В одному із торгових центрів Підмосков'я невідомі вчили стрілянину. За попередньою інформацією, деяким зловмисникам вдалося втекти.

У Підмосков'ї у торговому центрі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Повідомляється, що внаслідок теракту є загиблі та поранені.

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Очевидці описали терористів

РосЗМІ повідомляють, що станом на зараз у приміщенні разом із пожежниками працює спеціальний загін швидкого реагування. Вони евакуйовують людей та ведуть пошуки тих, хто вчинив терор.

Очевидці вже описали те, якими вони запам'ятали зловмисників.

Щонайменше п'ятеро людей, бородатих. Вони діють як навчені та треновані бойовики. Коли вони зайшли в будівлю, вони вбили охорону і людей, які стояли біля дверей. Потім вони заблокували головний вхід,

– пригадують вони.

Також зазначається, що терористи були озброєні автоматами АКМ (Автомат Калашникова модернізований – 24 Канал). Зокрема, щонайменше двоє з нападників мали при собі рюкзаки. Ймовірно, у них також є "запальна суміш".

Що відомо про теракт у Підмосков'ї