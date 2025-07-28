"Злочини Росії нікуди не зникають": азовець пояснив, чому треба пам'ятати про загиблих у полоні

Верховна Рада встановила 28 липня Днем пам'яті закатованих або загиблих у полоні, зокрема захисників Маріуполя, вбитих в Оленівці. Цей день важливий, оскільки є нагадуванням, що злочини Росії проти українців нікуди не зникають.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів боєць "Азову" з позивним "Крафт", який пережив теракт в Оленівці у 2022 році.

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Чому Україні необхідний День пам'яті про закатованих та загиблих в полоні?

"Крафт" наголосив, що українські захисники воюють за всіма нормами військового права та нормально ставляться до військовополонених. А Росія, ще з часів АТО чи ООС, ніколи не дотримувалась жодних конвенцій щодо поводження з військовополоненими чи інших.

Тому ми маємо постійно говорити й нагадувати, що її злочини (російські – 24 Канал) нікуди не зникають. Навіть зараз ми постійно бачимо відео з наших БпЛА, як росіяни страчують військових, які здаються в полон,

– пояснив азовець.

Військовослужбовець підкреслив, що те, що сталося в Оленівці – це просто зухвалий терористичний акт, який був проявом сили, проявом безкарності, що українці все одно нічого не зможемо зробити окупантам.

"І про це потрібно пам'ятати. Можливо, через 60 – 100 років якийсь міжнародний суд визнає і знайде причетних до цього теракту людей. І я не кажу зараз про начальника колонії, якого давним-давно вбили, а про саме замовників, про тих, хто був ініціатором, а не виконавцем", – зауважив "Крафт".

Чи вірить азовець, що суд знайде і покарає винних у теракті найближчим часом?

"Крафт" підкреслив, що історію пише переможець – і це факт. А в цих умовах українській стороні абсолютно недоступні архіви ФСБ чи ще когось, які б могли підтвердити, що наказ скоїти теракт дала така-то особа. Та й підозри росіянам за страту військовополонених в Оленівці вручають заочно.

Тому наразі я розумію – важливо, що є день, присвячений цій трагедії й що він залишиться в історії, що ми будемо повертатися до подій теракту, проводити акції пам'яті й різні покоління будуть задумуватися і знати, що сталося,

– зазначив військовослужбовець.

Азовець підкреслив, що українці далі знатимуть історію і будуть розуміти, що таке Росія насправді й що ніякі домовленості з нею неможливі.