"Якщо на обмін, то хоч 24 години потрясусь": азовець "Крафт" розповів про повернення в Україну

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року росіяни здійснили кривавий теракт в Оленівці, внаслідок якого загинуло багато українських бійців. Проте деяким воїнам вдалося пережити ту атаку, й навіть повернутися в Україну.

Боєць "Азову" з позивним "Крафт" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про своє повернення додому і що відбувалося незадовго до цього.

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Як повертали азовця "Крафта"?

"Крафт" повернувся в Україну майже за 2 місяці після поранення – 21 вересня 2022 року. Військовий пригадує, що незадовго до обміну його перевели в іншу лікарню. Приблизно за три дні до нього в палату прийшов російський офіцер з питанням, чи той не азовець.

Він уточнив, як я почуваюся, а я відповів, що дивлячись для чого. Він сказав, що треба буде годин 12 в "Уралі" потрястись. Я в жарт йому сказав, що якщо це їхати кудись на етап в Росію, то я мінус, мені погано. А якщо на обмін, то я хоч 24 години потрясусь. І він сказав, що це на обмін, і записав мої дані собі на листочок,

– пригадує боєць.

Наступного дня до лікарні підігнали "Урал" і почали збирати азовців на обмін. Їм зав'язали руки, очі, загрузили в машину і повезли в Оленівку. Потім було ще кілька станцій – Донецьке СІЗО, Таганрог, Ростов, звідти літаком до Москви, потім у Гомель, а тоді вже автобусами на кордон.

За словами "Крафта", при кожній зупинці, де вони приїжджали, починалася перекличка. Чуючи ім'я своїх командирів він справді думав, що їх везуть не на обмін, а на етап у Росію.

"Вперше ми зрозуміли, що це точно обмін, коли побачили в Білорусі автобуси на старих донецьких номерах з прапором України. А коли зайшли в них, то нас вже охороняли не росіяни, а білоруси. І перше, що вони сказали, щоб ми не чудили, бо вже їдемо на обмін, а проблем нікому не треба", – пригадує військовий.

"Крафт" каже, що білоруси були сильно налякані, що от їдуть азовці, які нібито обгризеним нігтем можуть вбити кого завгодно.