Бігла до батька, щоб сховатися: терористи у Сіднеї вбили 10-річну Матильду з української сім'ї

14 грудня у Сіднеї на пляжі Бонді-Біч стався теракт. Терористи розстріляли людей, які святкували перший день Хануки. Наймолодшою жертвою нападу виявилася 10-річна дівчинка з української родини.

18 грудня у Сіднеї попрощалися із 10-річною Матильдою, яку вбили під час стрілянини на пляжі. Дівчинка народилася і виросла в Австралії. Однак її батьки – Майкл і Валентина – є емігрантами з України, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

Що відомо про загибель 10-річної Матильди?

Подружжя назвало свою доньку на честь пісні Waltzing Matilda – як данину країні, де їхня українська родина знайшла прихисток. Ця пісня вважається неофіційним гімном Австралії.

У коментарі ЗМІ матір дівчинки розповіла про момент атаки: "Вона бігала щаслива, а через секунду я побачила, як вона лежала на землі".

Коли пролунали перші постріли, родина ще не усвідомила небезпеку. Вони вирішили, що хтось погано пожартував або це були феєрверки.

Батько загиблої пригадав, як обгортав сорочкою налякану доньку, а та казала йому, що їй важко дихати.

Яким потрібно бути монстром, щоб стоячи на тому мосту, побачити маленьку дівчинку, що біжить до свого батька, щоб сховатися з ним, і просто натиснути на курок. Це була не просто куля. Це була куля, якою поцілили прямо у неї,

– казала Валентина на похороні дочки.

У коментарі BBC на похороні Матильди її тітка Ліна Черних сказала, що єврейська громада має рацію, вимагаючи рішучіших дій для боротьби з антисемітизмом – і вона сама цього прагне. Однак жінка зазначила, що Матильда була радісною дитиною, яка всюди поширювала любов, і закликала громаду робити те саме на її честь.

Останніми днями лідери єврейської громади припускали, що теракт у Сіднеї став неминучим наслідком того, що Австралія не справляється зі зростанням антисемітизму. Атака в неділю стала найсмертоноснішим інцидентом у країні з 1996 року, коли під час різанини в Порт-Артурі стрілець убив 35 людей.

Що відомо про теракт на пляжі Бонді-Біч?