Кожен мріяв би про такого сина: мати підозрюваного у стрілянині в Сіднеї згадала останню розмову
- Мати Навіда Акрама, якого підозрюють у нападі в Сіднеї, заперечує його причетність, стверджуючи, що він ніколи не тримав зброї.
- За кілька годин до трагедії Навід розповідав матері про свої плани, зокрема про плавання та намір залишитися вдома через спеку.
Мати хлопця, який здійснив збройний напад на пляжі Бонді в Сіднеї заперечує причетність сина. Жінка стверджує, що Навід Акрам ніколи не тримав у руках зброї та розповідає про останню розмову з ним перед трагедією.
Про що востаннє говорив нападник із матір'ю?
Верена Акрам, мати 24-річного Навіда Акрама, підозрюваного у спільному зі своїм батьком збройному нападі на пляжі Бонді в Сіднеї, де загинуло 16 людей, заперечує причетність сина до злочину.
За її словами, Навід Акрам ніколи не тримав в руках зброю і не мав жодного стосунку до тероризму. А за кілька годин перед стріляниною хлопець дзвонив до неї та розповідав, чим займався впродовж дня та які плани ще має.
Він зателефонував мені й сказав: "Мамо, я щойно поплавав. Я займався дайвінгом. Ми зараз поїмо і залишимося вдома, бо дуже спекотно",
– цитує його мати.
Верена Акрам зазначила, що не впізнає сина на фотографії стрільця з місця нападу. Також жінка розповіла, що хлопець працював муляром, проте два місяці тому залишився без роботи через банкрутство компанії. У шкільні роки Навід мав багато друзів, але був не надто товариським. Він захоплювався риболовлею, підводним плаванням, плаванням та фізичними вправами.
"У нього немає вогнепальної зброї. Він навіть не виходить на вулицю. Він не спілкується з друзями. Він не п'є, не курить, не ходить у погані місця, він ходить на роботу, він повертається додому, він ходить на тренування, і все", – сказала жінка, додавши наприкінці, що кожен хотів би мати такого сина як Навід.
Що відомо про теракт в Сіднеї?
15 грудня у Сіднеї на пляжі Bondi Beach під час святкування Хануки стався теракт. Відомо про щонайменше 16 загиблих, серед яких є діти, і близько 60 поранених. Близько 40 осіб залишаються у медзакладах після нападу, серед них двоє поліцейських, які перебувають у тяжкому, але стабільному стані. Відомо, що цей теракт є другим за числом жертв у історії Австралії.
Серед загиблих є один українець – Алекс Клейтман. Чоловік разом із дружиною Ларисою емігрував з України до дітей в Австралії. Куля влучила в голову чоловікові, коли той намагався захистити свою дружину. Під час Другої світової війни Алекс був дитиною та пережив її в евакуації у Сибіру.
Очевидці розповідають, що було чутно кілька десятків пострілів – за попередніми оцінками, близько 50.
Нападниками виявились батько та син, віком 50 та 24 роки. Батько мав шість одиниць легальної зброї. Він загинув на місці, а його син наразі перебуває в критичному стані в лікарні.