В Енергодарі й Маріуполі помітили мобільні радіаційні лабораторії росіян, – "Атеш"

Українські партизани з "Атешу" 4 липня попередили про ймовірну підготовку росіян до теракту на Запорізькій АЕС. Так, в русі опору зазначили, що в окупованих містах Енергодарі та Маріуполі помітили мобільні радіаційні лабораторії окупантів.

Ці російські автівки призначені для того, щоб вимірювати рівень радіаційних викидів у цих населених пунктах. Наразі у "Атеші" достеменно не знають, навіщо загарбники пустили ці автівки по окупованих містах нашої держави.

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В "Атеші" помітили мобільні радіаційні лабораторії окупантів

Партизани наголосили, що по тимчасово окупованих Маріуполю та Енергодару їздять мобільні радіаційні лабораторії загарбників, які їм передали з Воронезької області країни-агресорки. Вони припустили, що окупанти могли вивезти щось з території Запорізької АЕС через морський порт міста Маріуполя.



В "Атеші" показали мобільні радіаційні лабораторії росіян / Фото "Атешу"

В українському руху опору також нагадали, що Кремль наказав вивести персонал з території ЗАЕС до 5 липня.

Також партизани зазначили, що останніми днями Москва розпочала масовану інформаційну кампанію зі звинувачення України у підготовці до провокацій на Запорізькій АЕС. Так, пропагандистські ЗМІ стверджують, що вже 5 липня 2023 року Україна начебто підірве станцію.

Важливо пам'ятати аксіому – якщо Росія чимось звинувачує Україну, то вона сама це планує зробити,

– наголосили у "Атеші".

Попри це, партизани зазначили, що вони не полишають надій на те, що Росія відмовиться від "божевілля" з терактом на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

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