Після терактів у Дагестані Кремль хоче зберегти видимість стабільності. Путін навіть не планує виступати зі спеціальним зверненням, щоб відреагувати на криваву стрілянину і спробувати удати хоч якесь співчуття.

Також Кремлі заявили, що російське суспільство "абсолютно консолідоване" у відсутності підтримки терористичних атак у Дагестані та Росії загалом.

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Кремль повторює старі помилки

У Кремлі заявили, що не бояться повернення до ситуації 2000-х років, коли по всій Росії відбувалися теракти.

Також прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що ніякого звернення після терактів у Дагестані не заплановано. Хоча після теракту в "Крокус Сіті Холл" у Москві 25 березня промова російського диктатора була доволі довгою.

Тим часом глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що теракт проти "братства, багатонаціональної єдності та конфесійної неподільності" республіки є спробою розколоти Дагестан. МЗС Росії теж поскаржилося, що терористи в Дагестані намагалися посіяти міжрелігійну ворожнечу.

Аналітики зауважили, що Кремль неодноразово просував ідею про те, що Росія є "гармонійною багатонаціональною та багатоконфесійною державою". І це всупереч ксенофобської риторики з боку активної ультранаціоналістичної спільноти та зростаючу соціальну напруженість.

Цей кремлівський фасад нормальності та стабільності також ігнорує антисемітські заворушення в Дагестані в жовтні 2023 року (у тому числі в Махачкалі, одному з місць теракту 23 червня), теракт у Крокус Сіті Холлі в березні 2024 року в Москві та контртерористичні операції, що почастішали,

– зазначили у Нацполіції.