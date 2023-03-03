Навіть якщо Путін знову почне підривати будинки, росіянам буде байдуже, – політтехнолог

Росіяни інертні і позбавлені емпатії. Навіть, якщо Владімір Путін захоче повторити сценарій 99-го року і почне підривати будинки, їм на все буде байдуже.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, росіяни можуть реагувати тоді, коли це стосується безпосередньо їх.

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Безуспішна спроба емпатії

Борис Тизенгаузен зазначив, що в росіян була спроба проявити емпатію. Сталося це після вбивства Дар’ї Дугіної – доньки соратника Путіна та ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна. Тоді вони навіть організували своєрідну інформкампанію, але надовго її не вистачило і результату жодного не вийшло.

"Всім буде плювати на теракти, здійснені руками ФСБ в Росії. Тому що всі, хто хотів поїхати (на війну – 24 Канал) ідейні – вони давно вже лежать в українській землі. Залишилися ті, хто ховається. Сидять зі страхом, що за ними прийдуть і за руку потягнуть на війну", – сказав Тизенгаузен.

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Ось він – липкий страх

Падаючі безпілотники, "бавовна" на військових базах, прикриття ППО Москви Путіним – війна вже не оминає Росію. Утім, її мешканці продовжують вперто мовчати, бо з обох сторін затиснуті різними страхами.

Ось він – липкий страх. З одного боку – померти на безглуздій війні. З іншого – сісти на 15 років за новим законом за дискредитацію збройних сил,

– відзначив політтехнолог.

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