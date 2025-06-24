Поліція назвала основні соцмережі, де росіяни найчастіше вербують українських дітей

За час повномасштабної війни ворог почав активно використовувати соцмережі для вербування диверсантів в Україні. Російські спецслужби полюють, як на безробітних українців, так і на дітей.

В Україні вже траплялося чимало випадків, коли окупанти вербували підлітків для здійснення терактів у різних містах. Так, наприклад, 11 березня хлопці 15 і 17 років мали влаштувати вибух на залізничному вокзалі в Івано-Франківську. Росіяни заздалегідь активували вибухівку і підірвали власних агентів. Один загинув, а інший – тяжко поранений, передає 24 Канал.

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У яких соцмережах росіяни найчастіше вербують підлітків

Зараз, завдяки спільній інформаційній кампанії Нацполіції та СБУ, діти стали частіше звертатися самі до правоохоронних органів, коли їх намагаються завербуватися. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу сказав керівник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, полковник поліції Василь Богдан.

Основна платформа, де російські спецслужби полюють за підлітками, це месенджер Telegram. Там створюються групи з назвами на кшталт "Підзароби", "Завдання", "Робота", "Феєрверки", "Знищ" тощо. Через них діятм пропонують грошову винагороду за виконання протиправних дій: підпали військових авто, поштових відділень, фото об'єктів критичної інфраструктури, нанесення міток, передача координат тощо.

Також ворожі спецслужби активно діють в Instagram та Discord.

За словами полковника, потреба в обмеженні доступу дітей до соціальних мереж справді є, особливо для молодшого віку. Йдеться не про повну заборону, а про усвідомлений, безпечний і контрольований доступ.