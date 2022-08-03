Пролунали два вибухи: Терехов повідомив подробиці атаки на Харків

Мер Харкова розповів, що у місті пролунали два вибухи. Попередньо, ані пожежі, ані жертв немає.

Терехов повідомив подробиці про атаку на Харків. Перед цим у Харкові люди почули вибухи: у багатьох областях була повітряна тривога.

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росіяни вдарили по Харкову двічі

О 03:55 та о 03:56 (мовиться про 3 серпня – 24 канал) Харків почув два вибухи,

– повідомив Ігор Терехов.

Мер міста також пояснив, що:

в одному випадку приліт трапився у Холодногірському районі міста;

попередньо – без жертв та пожежі.

"За другим місцем влучення ДСНС інформацію уточнює", – пояснив мер.

Орієнтовно о 05:55 3 серпня Ігор Терехов пояснив деталі щодо другого "прильоту":

постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі;

без жертв та пожежі;

однак руйнування таки є.

Коротко про останні атаки на Харків

Вранці 1 серпня росіяни атакували відому Салтівку в Харкові. Тоді внаслідок обстрілу поранено людину, яка стояла на зупинці громадського транспорту.

Згодом кореспондентка з Харкова Анна Черненко повідомила, що від отриманих травм чоловік згодом помер.

Перед цим у ніч проти 31 серпня окупанти знову вдарили по місту. Тоді у Харкові вороги пошкодили декілька будівель.

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