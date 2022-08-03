Пролунали два вибухи: Терехов повідомив подробиці атаки на Харків

3 серпня 2022 , 05:08
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Ігор Терехов

Мер Харкова розповів, що у місті пролунали два вибухи. Попередньо, ані пожежі, ані жертв немає.

Терехов повідомив подробиці про атаку на Харків. Перед цим у Харкові люди почули вибухи: у багатьох областях була повітряна тривога

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О 03:55 та о 03:56 (мовиться про 3 серпня – 24 канал) Харків почув два вибухи,
– повідомив Ігор Терехов. 

Мер міста також пояснив, що:

  • в одному випадку приліт трапився у Холодногірському районі міста;
  • попередньо – без жертв та пожежі.

"За другим місцем влучення ДСНС інформацію уточнює", – пояснив мер. 

Орієнтовно о 05:55 3 серпня Ігор Терехов пояснив деталі щодо другого "прильоту":

  • постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі;
  • без жертв та пожежі;
  • однак руйнування таки є. 

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Автор: Діана Квасневська