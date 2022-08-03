Пролунали два вибухи: Терехов повідомив подробиці атаки на Харків
3 серпня 2022 , 05:08Читать новость на русском
Джерело:Ігор Терехов
Мер Харкова розповів, що у місті пролунали два вибухи. Попередньо, ані пожежі, ані жертв немає.
Терехов повідомив подробиці про атаку на Харків. Перед цим у Харкові люди почули вибухи: у багатьох областях була повітряна тривога.
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О 03:55 та о 03:56 (мовиться про 3 серпня – 24 канал) Харків почув два вибухи,
– повідомив Ігор Терехов.
Мер міста також пояснив, що:
- в одному випадку приліт трапився у Холодногірському районі міста;
- попередньо – без жертв та пожежі.
"За другим місцем влучення ДСНС інформацію уточнює", – пояснив мер.
Орієнтовно о 05:55 3 серпня Ігор Терехов пояснив деталі щодо другого "прильоту":
- постраждав інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі;
- без жертв та пожежі;
- однак руйнування таки є.
Коротко про останні атаки на Харків
- Вранці 1 серпня росіяни атакували відому Салтівку в Харкові. Тоді внаслідок обстрілу поранено людину, яка стояла на зупинці громадського транспорту.
- Згодом кореспондентка з Харкова Анна Черненко повідомила, що від отриманих травм чоловік згодом помер.
- Перед цим у ніч проти 31 серпня окупанти знову вдарили по місту. Тоді у Харкові вороги пошкодили декілька будівель.
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