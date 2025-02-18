Ердоган виправив главу МЗС Туреччини, який заявив, що Україна має піти на територіальні поступки

18 лютого президент Зеленський провів перемовини із главою Туреччини. Ердоган виступив за повну територіальну цілісність України.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україні навряд чи вдасться зберегти територіальну цілісність. Під час пресконференції із президентом Зеленським в Анкарі турецький лідер Реджеп Ердоган висловив свою думку з цього приводу, передає 24 Канал.

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Що сказав Ердоган

Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує повну територіальну цілісність України. Анкара завжди наполягала на непорушності її міжнародно визнаних кордонів і суверенітету.

Територіальна цілісність України – це те, від чого ми не можемо відмовитись, так сам як і від суверенітету. Саме тому потрібно, щоб якомога швидше був встановлений мир,

– заявив він.

Політик наголосив, що Туреччина та Україна – стратегічні партнери. Також Ердоган додав, що вважає свою країну ідеальним місцем для переговорів між Росією та Україною.

До слова, президент Зеленський вважає, що Туреччина могла бути однією із країн, яка надасть Києву гарантії безпеки.