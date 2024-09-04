На території аеропорту "Львів" виявили уламки збитої ракети
4 вересня 2024, 11:08Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Вночі та зранку Росія завдала чергового удару по містах України. Так, під прицілом противника опинився Львів.
Стало відомо, що на території міжнародного аеропорту "Львів" було виявлено уламки збитої ворожої ракети. Таку інформацію оприлюднили в ДСНС.
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У Львові виявили уламки збитої російської ракети на території аеропорту
Внаслідок ворожого обстрілу Львова 4 вересня уламки ракети впали на території аеропорту.
На території міжнародного аеропорту "Львів" виявили уламки збитої ракети,
– ідеться в повідомленні.
В ДСНС зазначили, що за попередньою інформацією інфраструктура аеропорту не пошкоджена.