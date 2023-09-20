Вдруге за декілька днів: у Тверській області побідкались через атаку дрона території хімзаводу

У Тверській області Росії дрон нібито знову впав на території Редкінського дослідного заводу. Підприємство виробляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості.

Відповідну інформацію повідомили росЗМІ. За їхніми даними інцидент трапився у Росії 16 вересня. Перед цим пропагандисти бідкались через атаку безпілотників на цей завод 13 вересня, пише 24 Канал.

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Що цього разу трапилось у Тверській області Росії

Невстановлений дрон упав на склад Редкінського дослідного заводу вранці 16 вересня,

– написали росіяни.

Також вони зауважили, що на сайті буцімто атакованого заводу зазначено, що вони "протягом кількох десятків років є виробником унікальної хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості".

Про наслідки падіння дрона на завод в телеграм-каналах не повідомляють.

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