На території посольства Швейцарії у Москві виявили гранати з горохом
23 лютого 2023, 12:51Читать новость на русском
У четвер, 23 лютого, на території швейцарського посольства в Москві виявили пакет з гранатами. На місце викликали поліцію та саперів.
Як з'ясувалося, гранати були наповнені горохом. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відомо про гранати в посольстві Швейцарії
Прозорий пакет виявила служба безпеки дипломатичної установи під час обходу території. У ньому, за даними ЗМІ, лежали дві ручні гранати РГД.
Поліція оточила місце. Також прибули сапери. Втім, як з'ясувалося, гранати наповнені звичайним горохом.
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На території посольства Швейцарії виявили гранати: дивіться відео
Підозрюваного в атаках на посольство України в Іспанії затримали
- Наприкінці січня Іспанії взяли під варту 74-річного пенсіонера. Його підозрюють у відправленні 6 листів з вибухівкою.
- Нагадаємо, що 30 листопада в посольстві України у Мадриді пролунав вибух. Згодом у МЗС України зазначили, що до посольства прислали конверт з вибухівкою. Лист вибухнув у руках коменданта, коли той оглядав його. Він зазнав незначних поранень. Чоловіка госпіталізували.
- Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев зазначив, що лист адресувався особисто йому. Але оскільки він викликав підозру у співробітників установи, то спочатку ним зайнявся інший співробітник, який відповідав і за охорону.