На території посольства Швейцарії у Москві виявили гранати з горохом

У четвер, 23 лютого, на території швейцарського посольства в Москві виявили пакет з гранатами. На місце викликали поліцію та саперів.

Як з'ясувалося, гранати були наповнені горохом. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про гранати в посольстві Швейцарії

Прозорий пакет виявила служба безпеки дипломатичної установи під час обходу території. У ньому, за даними ЗМІ, лежали дві ручні гранати РГД.

Поліція оточила місце. Також прибули сапери. Втім, як з'ясувалося, гранати наповнені звичайним горохом.

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