У Росії продовжили відновлення Кримського мосту: не встигають з термінами

Російський уряд продовжив терміни відновлення Кримського мосту до 31 грудня 2023 року. Хоч казали, що впораються до кінця липня.

Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на офіційному порталі російського уряду, інформує 24 Канал.

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Згідно з документом, Кримський міст ремонтуватимуть до 31 грудня 2023 року. Раніше окупанти мали намір закінчити ремонтні роботи до 1 липня 2023 року.

У пункті 2 розпорядження Уряду Росії від 13 жовтня 2022 року № 2999-р (збори законодавства Російської Федерації, 2022, № 42, ст. 7242) слова "1 липня 2023 р." замінити словами "31 грудня 2023 р.",

– ідеться в розпорядженні влади РФ.

Документ підписав голова російського уряду Михайло Мішустін.



Ремонт Кримського мосту продовжили до грудня / Скриншот з порталу російського уряду

Яких ушкоджень зазнав Кримський міст

В ніч на 17 липня обвалилася 145-та опора Кримського мосту з боку Краснодарського краю Росії, рух мостом було призупинено.

Того самого дня віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив про намір побудувати тимчасовий міст у районі пошкодженої ділянки Кримського мосту. За його словами, один із пошкоджених прольотів планують запустити 15 вересня. Другою стороною мосту двосторонній рух хотіли відновити до 1 листопада.

До слова, джерела 24 Каналу повідомляли ще у день "надзвичайної події", що відновити повноцінно рух мостом росіянам так і не вдасться, на це підуть роки.

Ба більше, це не переший приліт по мосту, а отже – не останній.