Працював у полі під час грози: на Тернопільщині військовий загинув від удару блискавки

На Тернопільщині під час грози загинув військовослужбовець Віктор Корчак. Він якраз працював на полі, коли в нього влучила блискавка.

Трагічний інцидент стався увечері 11 червня у селі Сапогів, що в Борщівській громаді. Медики, які прибули на місце трагедії, лише констатували смерть.

Дивіться також Екскомандир батальйону "ОУН" Коханівський загинув під Вовчанськом

Загиблий чоловік мав великий військовий досвід

Мешканці Сапогова розповіли, що загиблий 44-річний чоловік разом зі своїм батьком підгортав картоплю на городі під час грози. Унаслідок влучання блискавки Віктор та кінь, який допомагав у городніх роботах, загинули. На щастя, батько військового залишився живим.

У другому відділі Чортківського районного ТЦК та СП зазначили, що Віктор Корчак мав великий військовий досвід та статус учасника бойових дій. Він боронив незалежність України в лавах ЗСУ з 2015 по 2021 роки. Чоловік був учасником бойових дій – пройшов АТО та ООС, – та сержантом запасу. Як зазначили у ТЦК, військовослужбовець проходив службу по мобілізації та за контрактом.

Поліція Борщева відкрила справу з приміткою "нещасний випадок". Тіло загиблого військового відправили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

За останні дні блискавка двічі влучала у житлові будинки