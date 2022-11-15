На Тернопільщині працює ППО, у Кременчуці – приліт: що відбувається в регіонах
Росія 15 листопада завдала цинічного удару по Україні. Країна-агресорка вже традиційно поцілила по енергетичній інфраструктурі. Через це частина регіонів знеструмлена.
Про все, що відбувається у регіонах України 15 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Яка ситуація у регіонах України
15 листопада в усіх областях оголосили повітряну тривогу, а вибухи почули у Києві та області, а також на:
- Вінниччині,
- Прикарпатті,
- Полтавщині,
- Миколаївщині,
- Сумщині,
- Рівненщині,
- Житомирщині,
- Харківщині,
- Дніпропетровщині,
- Хмельниччині,
- Волині.
Ворог поцілив по житлових будинках у Києві. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. В інших регіонах окупанти били по енергетичній інфраструктурі.
Над Тернопільщиною кілька разів спрацювала ППО. У місті виникли перебої з електроенергією. "Укренерго" запроваджує екстрені вимкнення світла. Також може зникнути і мобільний зв'язок.