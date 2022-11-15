На Тернопільщині працює ППО, у Кременчуці – приліт: що відбувається в регіонах

Росія 15 листопада завдала цинічного удару по Україні. Країна-агресорка вже традиційно поцілила по енергетичній інфраструктурі. Через це частина регіонів знеструмлена.

Про все, що відбувається у регіонах України 15 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Яка ситуація у регіонах України

15 листопада в усіх областях оголосили повітряну тривогу, а вибухи почули у Києві та області, а також на:

Вінниччині,

Прикарпатті,

Полтавщині,

Миколаївщині,

Сумщині,

Рівненщині,

Житомирщині,

Харківщині,

Дніпропетровщині,

Хмельниччині,

Волині.

Ворог поцілив по житлових будинках у Києві. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. В інших регіонах окупанти били по енергетичній інфраструктурі.

Над Тернопільщиною кілька разів спрацювала ППО. У місті виникли перебої з електроенергією. "Укренерго" запроваджує екстрені вимкнення світла. Також може зникнути і мобільний зв'язок.