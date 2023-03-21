Після поранення не говорить, але маму впізнав: рідні по фото знайшли зниклого під Бахмутом бійця

У Тернопільській області рідні відшукали безвісти зниклого родича 46-річного Івана Івахіва. Він зник біля Бахмута наприкінці лютого. Захисник нічого не пам'ятав після важкого поранення.

Івахів родом із селища Гусятин Тернопільської області, на фронт пішов добровольцем перед Новим роком. Наприкінці лютого він перестав виходити на зв'язок.

Читайте також Російські війська виходять на плато своїх можливостей у Бахмуті, – Жданов

Його мати Ганна Івахів не знаходила собі місця. Про сина не було жодних звісток. Однак у фейсбук-спільноті "Пошук людей під час війни" з'явилася фотографія чоловіка з перев'язаною головою. Під фото зазначили, що поранений боєць перебуває у Вінниці у лікарні швидкої допомоги.



Іван в лікарні / Фото зі спільноти "Пошук людей"

Захисник нічого не пам'ятав

Івахів нічого не пам'ятав про себе. Прізвище Івана було написано не зовсім правильно – "Івахін". Однак його впізнав сусід Олег Дідюк.

Він набрав його маму, але тій вже подзвонила донька Івана. Вона також впізнала тата в соцмережах. Мама невимовно зраділа. Вона одразу поїхала до Вінниці, щоб зустрітися із сином.

Після поранення він не розмовляє і нічого про себе не пам'ятає. Я вирішив допомогти йому знайти близьких. Мама приїжджала, і він її начебто впізнав,

– розповів автор оголошення.