На Тернопільщині змінили комендантську годину: коли діятимуть обмеження
14 квітня 2022 , 13:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм Володимира Труша
У Тернопільській області змінили час дії комендантської години. Тепер вона розпочинатиметься о 23:00 та триватиме до 5:00.
Очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш 14 квітня повідомив у мережі про зміну часу дії комендантської години.
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Зміни у комендантській годині на Тернопільщині
Комендантська година на Тернопільщині триватиме з 23:00 до 05:00,
– зазначив Труш.
Нагадаємо, днями тривалість комендантської години змінили й у Львівській області. Тепер вона діє з 23:00 по 06:00.
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