Росія вдарила "Шахедами" по промисловому об'єкту на Тернопільщині: виникла пожежа

Російська армія вночі 16 жовтня атакувала Тернопільську область "Шахедами". Там виникла пожежа на одному з промислових об'єктів.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Зрештою вогонь в області ліквідували рятувальники.

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Що відомо про наслідки атаки "Шахедами" на Тернопільщині

Негода розповів, що під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки,

– написав очільник ОВА.

Він також наголосив, що завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС та Нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих внаслідок інциденту немає.

У ДСНС також показали кадри, як рятувальники ліквідовують пожежу у Тернопільській області на промисловому об'єкті.

Як ліквідовували пожежу у Тернопільській області після атаки "Шахедами" / Фото ДСНС

До слова, Повітряні сили повідомили, що вночі 16 жовтня російські загарбники атакували Україну 136 дронами-камікадзе типу "Шахед". В результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА, а ще 60 російських безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України внаслідок активної протидії засобів радіоелектронної боротьби.