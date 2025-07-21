Сперся на москітну сітку: у Тернополі з 4-го поверху випав 5-річний хлопчик
- У Тернополі 21 липня з вікна 4-го поверху випав 5-річний хлопчик через спирання на москітну сітку; його стан стабільно важкий, він у реанімації.
- Поліція закликає батьків дбати про безпеку дітей, встановлювати блокатори на вікна та не залишати малюків без нагляду.
У Тернополі 21 липня з вікна 4-го поверху випав 5-річний хлопчик. Як з'ясувалося, дитина сперлася на москітну сітку, що і призвело до інциденту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Тернопільщини.
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Що відомо про інцидент з дитиною у Тернополі?
У поліції зазначили, що 21 липня близько опівночі до них надійшло повідомлення, що в обласну клінічну дитячу лікарню доставлено п'ятирічного хлопчика з політравмою. Як з'ясувалося, дитина випала з вікна квартири по вулиці Просвіти.
На цей час стан хлопчика стабільно важкий, він перебуває у реанімації. Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку. Попередньо відомо, що дитина, перебуваючи на підвіконні у квартирі, сперлася на москітну сітку і це стало причиною падіння,
– розповіли правоохоронці.
Поліцейські додали, що щороку фіксують трагічні випадки, коли маленькі діти випадають із вікон. Більшість – наслідок неуважності дорослих та небезпечної довіри до москітних сіток.
Правоохоронці закликали громадян дбати про безпеку своїх дітей.
"Не залишайте дітей без нагляду в кімнаті з відчиненим вікном. Встановіть спеціальні блокатори, що не дозволяють відчинити вікно більше ніж на кілька сантиметрів. Тримайте меблі трохи далі від вікон, щоб дитина не могла вибратися на підвіконня", – підкреслили у поліції.
Там також додали, що турбота про безпеку вдома – це обов'язок кожного дорослого.