У Тернополі автомат з іграшками вдарив струмом дитину: дівчинка в лікарні
6 липня 2021 , 23:00Читать новость на русском
Джерело:поліція Тернополя
У Тернополі 5 липня 8-річну дівчинку вдарило струмом. Це трапилося у самому центрі міста на зупинці громадського транспорту.
У дитини діагностували опіки
Дівчинка торкнулася "кран-машини" і її одразу вдарило струмом. Дитину відкинуло на асфальт.
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Постраждалу з термічними опіками відвезли у лікарню.
При попередньому огляді виявили, що в автоматі було розбите скло,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці встановили власника "кран-машини". Пристрій вилучили й направили на експертизу.
Факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.
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