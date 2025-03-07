У Тернополі чули вибухи – після атаки крилатих ракет видно пожежу

Крилаті ракети типу "Калібр" з Чорного моря долетіли до Тернопільської області. Повітряні сили після 3 ранку попереджали про значну небезпеку.

Далі з Тернопільщини надійшла інформація про вибухи, а міський голова Тернополя Сергій Надал натякнув на наслідки. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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На Тернопіль летіли "Калібри" уночі 7 березня

Повітряну тривогу у Тернопільській області оголосили о 03:50, разом з усією Україною – через загрозу від крилатих ракет. Мовилося і про "Калібри" з Чорного моря, і про Х-101 з Ту-95МС.

Ближче до 5 раку ракетна загроза саме від "Калібрів" минула, але стало відомо про вибухи в багатьох регіонах – зокрема, в Хмельницькій області, Івано-Франківській, і от у Тернопільській.

Перед цим міський голова Тернополя Сергій Надал написав у соціальних мережах:

Працюють необхідні служби. Не публікуйте фото і відео. Детальніше згодом.

Чим, вочевидь, натякнув, що ракетна атака ворога не минулася без наслідків.

Водночас Суспільне повідомило про вибухи у регіоні, а також – що у Тернополі видно пожежу. Місцеві ЗМІ ще додали, що частина міста без світла.

Зауважимо, монітори стверджують, що метою атаки ракет цього разу була газова інфраструктура. Про роботу сил ППО та наслідки атаки очікуємо офіційного звіту від влади та військових.