У Тернополі в лікарні живцем згорів чоловік

У Тернополі в лікарні швидкої допомоги в палаті живцем згорів чоловік. Рятувальники встановили, що він курив у ліжку.

Інцидент стався у травматологічному відділенні міської лікарні №1 у ніч на п'ятницю, 5 липня. Загиблий курив у ліжку потай від лікарів не вперше.

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Чоловік ходив мало, а тому іноді курив в ліжку

Працівники лікарні намагалися загасити пожежу самостійно. У ДСНС у коментарі "ZAXID.NET" розповіли, що до прибуття рятувальників загоряння ліквідували, а на ліжку знайшли тіло людини.

У ході перевірки стало відомо, що чоловік лежав у лікарні з травмою ноги. Ходив мало, а тому інколи, ховаючись від лікарів, курив у ліжку,

– написали у поліції.

Під час пожежі у палаті перебував ще один пацієнт, на щастя, він не постраждав.

Виданню "Терміново" також вдалося дізнатися, що чоловіку було приблизно 50 років. Ліжко, на якому він загинув, та приліжкову тумбу вже винесли на смітник.

У Тернополі в лікарні згорів пацієнт / Фото Нацполіції та "Терміново"