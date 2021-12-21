У Тернополі розшукали хуліганів, які облили червоною фарбою пам'ятник Бандері

Поліція знайшла зловмисників, які 14 грудня облили фарбою пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Ними виявились мешканці Житомира.

21-річні вандали свого вчинку не пояснили. Поліцейські відкрили справу за статтею про наругу, яку вчинила група осіб.

До теми У Тернополі невідомий пошкодив пам'ятник Бандері

Що загрожує зловмисникам

На записах з відеокамер було видно, що до пам'ятника підбіг молодий чоловік та кинув у монумент 2 пакети з червоною фарбою, а згодом втік. Все це трапилося посеред білого дня.



Вандали пошкодили монумент серед білого дня. Фото / Нацполіція

Тепер, коли винуватців знайшли, питання про запобіжний захід поки вирішують.

Водночас за скоєний злочин, згідно із статтею, чоловікам загрожує обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або від чотирьох до семи років.

Пам'ятник облили червоною фарбою: дивіться відео

Схожі випадки в Україні

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Уночі 17 листопада у Києві на Повітрофлотському проспекті невідомі навмисно пошкодили пам'ятник загиблим українським розвідникам у сквері Максима Шаповала. Місцеві запевняли: аби запобігти вандалізму, потрібно встановити паркан та відеокамери.

У листопаді в місті Дергачі на Харківщині невідомі пошкодили пам'ятник загиблим у Другій світовій війні. Зловмисники не лише пошкодили кілька плит, а й відбили частину постаменту.

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