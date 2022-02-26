У Тернополі ввели комендантську годину

У Тернополі запровадили комендантську годину. Вона почне діяти з 26 лютого з 22:00.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Комендантська година діятиме щодня з 22:00 до 6:00.

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Такі заходи запровадили для безпеки тернополян і жителів області. Мешканців попередили про вимкнення зовнішнього освітлення після 21:00.

"Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці!", – наголосив Надал.

Комендантські години в Україні

У Києві, Львові, Харкові та низці інших міст ввели комендантську годину на тлі російського вторгнення. Кожне місто встановлює окремий час.

Зокрема столиця, яку ворог нещадно обстрілює, запровадила комендантську годину з 17 години 26 лютого до 8 години ранку понеділка, 28 лютого. Цивільним мешканцям заборонили виходити на вулиці.

Із 18:00 тепер діятимуть обмеження для жителів Харкова. Місцевих попередили про вогонь на ураження, якщо цивільні рухатимуться містом або на авто. Такі заходи потрібні для знищення диверсантів.

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