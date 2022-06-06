Тероборонівці 103 бригади допомогли евакуювати мешканців Бахмута

Впродовж вихідних військовослужбовці територіальної оборони Львівщини долучились до евакуації транспортних засобів держпідприємства “Артемсіль”.

Про це повідомили у службі зав’язків з громадськістю 103 окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.

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Через масовані обстріли Бахмута разом з місцевою владою, командування бригади запропонувало евакуювати частину місцевого населення.

Ми отримали завдання евакуювати сам транспорт підприємства, яке зараз не працює. Однак, щоб він не йшов пустим, ми вирішили евакуювати найцінніше, що є на війні – людей,

– розповів полковник Валерій Курко, командир 103-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.

Тероборонівці 103 бригади допомогли евакуювати жителів Бахмута: відео

Ситуація на Бахмутському напрямку

Російські окупанти впродовж минулої доби, 5 червня, вели обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти.

Також за інформацією Генштабу ЗСУ, ворог застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового.

Російські військові проводили штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Проте загарбники не мали успіху та зазнали значних втрат, проте бойові дії там тривають.

Що відбувається на Донбасі: головне

Російські окупанти, за попередніми даними, окупували 95% території Луганської області. Наразі війська агресора зосередили сили на захопленні Сєвєродонецька.

Наприкінці травня ворог частково прорвав оборону ЗСУ, тому у Сєвєродонецьку точаться запеклі бої. За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, Росія планує захопити місто до 10 червня.

5 червня британська розвідка повідомляла, що Збройні Сили України здійснили вдалий контрнаступ у Сєвєродонецьку.

На Донеччині росіяни здійснюють наступ на декількох напрямках. Зокрема, ворог наступає на Слов'янському та Лиманському напрямках.

Водночас українські захисники та захисниці намагаються стримувати російських загарбників. Тільки протягом 5 червня Збройні Сили України відбили 7 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

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