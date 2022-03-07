Російські окупанти завдяки ЗСУ провалили усі свої наступальні операції. Замість того, щоб після шалених втрат повернутися додому, вони вирішили опуститися ще нижче та тероризувати цивільних.

Окрім обстрілу мирних міст окупанти тероризують міста, в які їм вдалося вдертися. Російські грабують магазини, не пускають у міста гумконвої та не дають організувати гуманітарні коридори.

Не пропустіть Ворог планує активізувати авіацію, аби завдати ракетно-бомбові удари по великих містах, – ЗСУ

Тактика окупантів

Як повідомили у Генштабі, окупанти вирішили пробити чергове дно та тероризувати мирне населення. Особливо ницими є розстріли гуманітарних конвоїв.

Також ворог хоче організувати пропагандистські конвої та спробувати легалізацію окупаційної влади у захоплених містах. Щоправда, які і всі починання росіян, ця тактика також незабаром зазнає невдачі, а ворога буде розбито вщент.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!