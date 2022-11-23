Терористи підтверджують, що вони терористи, – ОП про ракетний обстріл України

Російські загарбники 23 листопада вкотре вдарили ракетами по Україні. В ОП різко відреагували на дії окупантів.

На російський ракетний обстріл України відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак. Про це пише 24 канал.

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Терористи одразу підтверджують, що вони терористи – запускають ракети. Наївні невдахи,

– підкреслив Єрмак.

23 листопада окупанти знову атакували Україну ракетами. Наразі про вибухи вже повідомили на Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, у Києві та Кременчуцькому районі Полтавщини.

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Європарламент визнав Росію спонсором тероризму

23 листопада у Європарламенті схвалили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму. Окрім того, державою, що використовує засоби тероризму. За прийняття цього документа проголосувала абсолютна більшість європарламентарів.

Зауважимо, у резолюції підкреслили, що Росія здійснює "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру" в Україні. Внаслідок цього загинули вже тисячі людей. Окрім того, на тимчасово окупованих територіях ворожі військові проводять "страти без суду і слідства, грабують, гвалтують та катують людей".

Європарламент закликає Раду ЄС внести Росію до списку держав-спонсорів тероризму, а партнерів Євросоюзу, – вжити аналогічних заходів.

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