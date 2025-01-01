Tesla Cybertruck вибухнув і зайнявся біля готелю Трампа в Лас-Вегасі

У Лас-Вегасі 1 січня спалахнула автівка Tesla Cybertruck. Це сталося біля готелю Trump International.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Що відомо про вибух Tesla Cybertruck біля вежі Трампа

Інформація про вибух автівки Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі з'явилася у ЗМІ після 09:30 за місцевим часом (19:30 – за київським).

На місці події внаслідок вибуху автівки видно, як утворилася хмара сірого диму. Сам транспортний засіб охопило полум'я.

Вибух Tesla Cybertruck біля готелю Трампа у Лас-Вегасі / Відео з акаунту @PlanetReportHQ у соцмережі Х

За словами користувача соцмережі X Кріса Саада, у будівлі спрацювала пожежна сигналізація, а гостей було евакуйовано. На місце події також прибули пожежники.

Ситуація у Лас-Вегасі після вибуху автівки Tesla Cybertruck / Фото з соцмереж

Також було помічено швидку допомогу та кілька поліційних автомобілів, які примчали до місця події. Поліція перекрила дороги поблизу готелю, тимчасово зачинили й торгівельний центр Fashion Show Drive, що розташований біля будівлі Трампа.

Мешканцям міста рекомендували уникати цього району. На місце події вже вирушили рятувальники. Причина вибуху та інформація про постраждалих з'ясовуються.