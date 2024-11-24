Крупа не діяла самостійно, – ветеран про те, хто долучений до корупційних схем у МСЕК
Упродовж трьох років повномасштабного вторгнення в Україні спалахували різні корупційні скандали, пов’язані з уникненням мобілізації. Апогеєм стала історія голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, в якої знайшли сотні тисяч доларів, елітні машини та десятки будинків і земельних ділянок.
Ветеран, громадський активіст розповів 24 Каналу, що останнім часом збільшилась кількість людей, які отримують інвалідність. Це напряму пов'язано з бойовими діями та пораненнями, яких зазнають військовослужбовці.
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Хто ще може бути причетний
На жаль, кількість поранених і відповідно людей, які отримують інвалідність, постійно збільшується. Одна з причин корупційних скандалів – "кришування" злочинців із МСЕК на високому рівні.
Пані Крупа не діяла самостійно. Корупційні потоки не відбувається з ініціативи якихось комісій. Це не проблема лише Хмельниччини, яку висвітлили. Це глобальна всеукраїнська проблема,
– наголосив ветеран.
На жаль, такі випадки відбуваються у кожному регіоні. Наприклад, побратими Олега Симороза бачили схожі ситуації у Києві. Тому важливо, щоб були встановлені не тільки виконавці, а верхівка, яка покривала ці злочини або їх замовчувала.
"На моє переконання, це відбувалося на найвищому рівні. Саме Міністерство охорони здоров'я регулює діяльність (МСЕК – 24 Канал) та має відповідний контроль. Сигнали ми посилали, скаржились не стільки на бюрократію, як на корупційні ризики", – розповів громадський активіст.
Він додав, що міністр охорони здоров'я мав понести персональну відповідальність. Ба більше, глибина проблеми полягає в тому, що для топчиновників немає відповідальності. Кругова порука часто переважає справедливість та рівність перед законом.
Всі прекрасно знають, що такі потокові речі як наркотики, контрабанда, купівля груп інвалідності відбуваються з "кришуванням" на топрівні. Це не разова акція, не поодинока проблема. Враховуючи, величезний відсоток людей, які зазнають поранень, це поставили "на потік",
– підсумував Олег Симороз.
Що відомо про скандал у МСЕК
- Скандал з очільницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяною Крупою розгорівся 4 жовтня 2024 року. У її квартирі та на місці роботи виявили значні кошти. Згодом стало відомо, що син посадовиці також займає високу посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду. Крупу підозрюють у створенні схеми для ухилянтів.
- Посадовиця володіє численною нерухомістю, елітними автомобілями, а в 2022 році поклала на рахунок у польському банку 590 тисяч доларів. Кошти за кордоном також зберігав і її чоловік. Ще 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро виявили на робочому місці Крупи у МСЕК.
- Внаслідок скандалу з посади пішов генпрокурор Андрій Костін. Посадовиця перебуває у СІЗО, але від посади жінку так і не відсторонили. Її син на лікарняному, про підозру йому не повідомили.