У Києві прощалися з відомою журналісткою Тетяною Кулик і хірургом Павлом Іванчовим

У понеділок, 3 березня, у Києві в останню путь провели подружжя відомих журналістки і хірурга, яких вбили росіяни. Їх поховають на Байковому кладовищі.

У ніч проти 26 лютого "Шахед" влучив у будинок на Київщині, внаслідок чого загинули журналістка Укрінформу Тетяна Кулик – авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних" та її чоловік Павло Іванчов, хірург-онколог, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету, передає 24 Канал.

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Прощання з відомим подружжям

Прощання з Павлом Іванчовим і Тетяною Кулик відбулося у приміщенні Національного медичного університету імені Богомольця. На церемонії були присутні керівник Укрінформу Сергій Череватий, ректор вишу Юрій Кучин, колеги та друзі Тетяни та Павла, журналісти, лікарі, науковці, студенти.

Сергій Череватий у своєму виступі підкреслив, що росіяни хотіли вбити в українцях віру, однак у них нічого не вийшло, адже "Павло Васильович і Тетяна Миколаївна продовжують жити в своїх учнях, в своїх ідеях, в своїх напрацюваннях, продовжують жити в наших серцях і в пам'яті".

Ректор Кучин зазначив, що важко уявити втрату більшу, аніж "підготовлений професор з цілою науковою школою". Він сказав, що не знає, чи вдасться заповнити порожнечу, яку вона залишить по собі.

"Я знаю одне, що ми мусимо зробити все те, чого не зробили вони", – наголосив ректор.

Прощання з Кулик та Іванчовим / Фото Укрінформу

Поховають Тетяну Кулик і Павла Іванчова на Байковому кладовищі, поховальна церемонія відбудеться о 14:00.

Нагадаємо, що за словами очевидців, дрон залетів просто у спальню подружжя.