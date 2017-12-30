Тейлор Свіфт зробила щедрий подарунок вагітній прихильниці

Американська співачка Тейлор Свіфт зробила неймовірний подарунок вагітній шанувальниці, в якої в один момент не стало житла, а чоловік втратив роботу. Виконавиця дізналась про історію і подарувала сім’ї нове житло.

Відповідна історія з’явилась на Twitter-сторінці "Taylor Swift Updates", де опублікували історію бездомної дівчини Стефані.

"Я нарешті вирішила розповісти вам про те, що сталося зі мною. Багато з вас не знають, що протягом 8 місяців вагітності я була бездомною, і мій хлопець Меттью втратив роботу. Моя мама розповіла про це Тейлор і попросила її порадувати мене під час шоу в Манчестері.

Після концерту Тейлор покликала нас до себе в гримерку і сказала: Стефані, ти присутня в моєму житті вже довгий час, і ти ніколи ні про що мене не просила. Ти могла це зробити, і я допомогла б тобі. Але ти не зробила цього. Твоя мама все мені розповіла..", – зіналась дівчина.

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Вона додала, що Тейлор хотіла повернути їй гроші за квитки на концерт, але насправді вона допомогла купити їй будинок і все, що було необхідно дитині.

"Тейлор сказала мені: "Я хочу, щоб ти насолоджувалася материнством, своєю маленькою дівчинкою, а не переживала про все це". Я назавжди люблю її", – підсумувала вдячна фанатка.

A fan shared their heartfelt story on 'The Swift Life' app of Taylor helping them to buy a house and preventing them from going homeless after meeting her. pic.twitter.com/lAhbBMjWEG — Taylor Swift Updates (@TSwiftPR) 22 грудня 2017 р.

Тейлор Свіфт відома у музичній індустрії як щедрий філантроп, яка жертуває десятки і сотні тисяч доларів на лікування хворих дітей, дорослих та часто фінансує різні проекти. Більше про її благочинність ви можете прочитати тут.