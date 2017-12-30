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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Тейлор Свіфт зробила щедрий подарунок вагітній прихильниці

13:18, сьогодні 637
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт / www.gettyimages.in

Американська співачка Тейлор Свіфт зробила неймовірний подарунок вагітній шанувальниці, в якої в один момент не стало житла, а чоловік втратив роботу. Виконавиця дізналась про історію і подарувала сім’ї нове житло.

Відповідна історія з’явилась на Twitter-сторінці "Taylor Swift Updates", де опублікували історію бездомної дівчини Стефані.

"Я нарешті вирішила розповісти вам про те, що сталося зі мною. Багато з вас не знають, що протягом 8 місяців вагітності я була бездомною, і мій хлопець Меттью втратив роботу. Моя мама розповіла про це Тейлор і попросила її порадувати мене під час шоу в Манчестері.

Після концерту Тейлор покликала нас до себе в гримерку і сказала: Стефані, ти присутня в моєму житті вже довгий час, і ти ніколи ні про що мене не просила. Ти могла це зробити, і я допомогла б тобі. Але ти не зробила цього. Твоя мама все мені розповіла..", – зіналась дівчина.

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Вона додала, що Тейлор хотіла повернути їй гроші за квитки на концерт, але насправді вона допомогла купити їй будинок і все, що було необхідно дитині.

"Тейлор сказала мені: "Я хочу, щоб ти насолоджувалася материнством, своєю маленькою дівчинкою, а не переживала про все це". Я назавжди люблю її", – підсумувала вдячна фанатка.

Тейлор Свіфт відома у музичній індустрії як щедрий філантроп, яка жертуває десятки і сотні тисяч доларів на лікування хворих дітей, дорослих та часто фінансує різні проекти. Більше про її благочинність ви можете прочитати тут.

Теги: LifeStyle Музика благочинність
Джерело: News Hub
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