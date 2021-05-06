Теж підтримує страусів: Лукашенко показав Додону "улюблений палац"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко організував собі "неформальну зустріч" із колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном. Вона відбулася 5 травня в одній із заміських резиденцій Лукашенка.
Джерело:сайт Лукашенка
Загалом у зустрічі з цікавого можна виділити, як Лукашенко показував Додону свій "улюблений палац" і "золоте дно". А разом із тим і розповідав про ферму зі страусами.
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"Я тобі покажу золоте дно"
У ЗМІ з'явився відеозвіт про зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і колишнього президента Молдови Ігоря Додона.
Ти ж читав, напевно, про моє "золоте дно" і палаци... Тобі, думаю, покажу "золоте дно",
– сказав у відео Лукашенко.
Далі він показав Додону "будиночок", у якому "з Колею (сином – 24 канал) жив". Саме його й назвав політик "улюбленим палацом". А перед цим дорогою розповів таке:
- "Там у мене ферма ціла. Ну, в сенсі – коні, кролики. Страуси там... І сільськогосподарська техніка. У мене через дорогу тут 37 гектарів землі... Не моїх, а місцевого кооперативу".
Політична частина
Серед політичних тем, які обговорювали Додон і Лукашенко, були протести у Білорусі і санкції проти неї ж.
- Щодо протестів, Лукашенко сказав, що не міг не втримати владу, і що "Молдові стане в пригоді цей досвід".
- Щодо санкцій же відгукнувся так: мовляв, треба "врешті-решт їм (країнам Заходу – 24 канал) відповідати".
Лукашенко також вкотре заявив, що його "хочуть вбити". Він чомусь вважає, що якщо таке станеться, то народ обере "ще жорсткішу людину" і "про Білорусь забудуть назавжди".
Офіційне відео зустрічі Лукашенка і Додона:
І уривок про страусів, який в офіційне відео не потрапив, але "Пул первого" його опублікував:
Чому Лукашенко заговорив із Додоном про "улюблений палац"
- У березні 2021 року білоруський опозиційний телеграм-канал NEXTA опублікував фільм "Лукашенко. Золоте дно". У ньому журналісти розповіли про статки самопроголошеного президента Білорусі. Серед них – 7 палаців.
- Лукашенко відреагував на розслідування на звичний манір. Він сказав, що "єдиним палацом" його є рідний дім, де він виріс.
До чого тут страуси
- Річ у тім, що на території резиденції українського президента-втікача Віктора Януковича у Межигір'ї також жили страуси та інші тварини.
- В одному з інтерв'ю його попросили пояснити цей факт. І Янукович сказав, що там, у Межигір'ї, у нього не приватний зоопарк. Просто страуси жили поруч, і він їх "підтримував".
Цікаво, що Лукашенко про тварин поруч зі своєю резиденцією висловився майже так самісінько.
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