The Economist випустив сатиричну обкладинку про Україну з Путіним, який тримає зброю на колінах

Британський журнал The Economist опублікував прев'ю нового номера. На ньому сатиричне зображення російського президента Володимира Путіна зі зброєю на колінах.

Прев'ю нового номера вийшло із заголовком "Як говорити з містером Путіним". У продажу журнал з цим зображенням з'явиться уже 8 січня.

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Зображення присвячене майбутнім перемовинам

Уже 12 січня відбудеться саміт Росія – НАТО, на якому говоритимуть про "гарантії безпеки", яких вимагає Кремль від Альянсу. Фактично від результатів цих переговорів залежить, без перебільшення, майбутнє України. Росія вимагає, щоб НАТО не приймало нас у свої ряди і погрожує "наслідками", однак ми вже 8 рік воюємо проти Кремля і Альянс підтримує нас.

Саме тому британський журнал вирішив присвятити новий номер саміту, який відбудеться в Женеві. Попри те, що сам Путін не братиме в ньому участі, вся російська влада, на думку авторки зображення, це власне очільник Кремля. Як і відзначали міжнародні та українські експерти напередодні, рішення про напад чи ненапад на Україну прийматиме виключно він.

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