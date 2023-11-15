Зеленський, Путін, Трамп і Сі:The Economist випустив новий номер з геополітичним ребусом

Видання The Economist показало нову обкладинку передноворічного номера. Там зашифровані теми, які можуть стати болючими для всього світу у 2024 році і Україна серед них.

Британське видання The Economist опублікувало обкладинку-ребус з "прогнозом" на 2024 рік. Серед тем – боротьба України проти Росії, вибори у США та інших країнах, заворушення на Близькому Сході, штучний інтелект та інше.

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Вибори у багатьох країнах

Життя змінюється з приголомшливою швидкістю. Ми готові допомогти. Ласкаво просимо до The World Ahead 2024,

– мовиться у дописі.

В центрі обкладинки можна побачити скриньку, схожу на ту, що використовують для бюлетенів на виборах. Це ще раз звертає увагу читачів на центральну тему року – вибори. Над скринькою розміщений пісочний годинник, по обидва боки від якого зображені персони, схожі на Президента України Володимира Зеленського і лідера Росії Владіміра Путіна, які дивляться одне на одного. Під скринькою – зображені дві півкулі, за якими розміщені лідери США Джо Байден і Китаю Сі Цзіньпін, які дивляться в різні сторони.



Видання показало обкладинку нового номеру / мережа Х

Видання зазначає, що наступного року відбудеться понад 70 виборів у країнах, де проживає приблизно 4,2 мільярда людей.

Також однією із важливих тем є "глобальний вибір Америки". Там переконують, що виборці та суди мають винести свій вирок Дональду Трампу, який хоче позмагатися за президентське крісло. Результат можуть визначити кілька десятків тисяч виборців у декількох штатах, що "вагаються". Однак результат вплине на глобальні процеси.

Війна на Близькому Сході сколихнула регіон

Ще однією темою стане допомога Європи для України. Також видання зазначило, що Європа має прокласти шлях до ЄС для нашої держави.

Наступною темою є заворушення на Близькому Сході. Як пише видання, напад ХАМАСу на Ізраїль і заходи Ізраїлю у відповідь сколихнули регіон і відкинули уявлення про те, що світ може продовжувати ігнорувати "тяжке становище палестинців".

Також видання звертає увагу, що план США зосередитися на суперництві з Китаєм, був зірваний війною в Україні, а тепер і в секторі Гази. Росія також "відволікається і втрачає вплив".

The Economist також пише, що оскільки економічне зростання Китаю сповільнилося, напруженість навколо Тайваню росте. Риторика про "нову холодну війну" стає все жорсткішою. Водночас обидва табори будуть добиватися прихильності держав глобального Півдня.

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