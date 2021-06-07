Депутати, які хотіли зруйнувати е-декларування, є ворогами України, – Шабунін

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який відновлює кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, однак з 2 суперечливими правками. У такий спосіб депутати хотіли уникнути відповідальності.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у відеоблозі "Право на гідність" заявив, що депутати внесли у законопроєкт кілька "смертельних для декларування" правок. За його словами, у такий спосіб вони знищили покарання тюрмою за умисне неподання декларацій.

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Про які правки мовиться

Шабунін зауважив, що посадовці отримали можливість взагалі не вказувати в деклараціях дороге майно своїх родичів, на яких зручно оформлювати статки, якщо декларанта не повідомили про його наявність.

Також за неподання декларації передбачено не позбавлення волі, а лише обмеження.

Депутати, які свідомо хотіли зруйнувати декларування, є ворогами України,

– наголосив журналіст.

До теми Своїми правками Рада фактично знищила систему е-декларування, – Шабунін

Як зауважив голова ЦПК, нардепи понівечили законопроєкт Володимира Зеленського, яким президент хотів відновити покарання ув'язненням за брехню в деклараціях.

Шабунін також зазначив, що нардепи скористалися спробою глави держави, аби зруйнувати систему декларування.

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