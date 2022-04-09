Ти тут, і ми це цінуємо, – Зеленський Джонсону після зустрічі у Києві

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном вийшов на спільний брифінг. Там глава держави подякував очільнику британського уряду за його приїзд та за підтримку українського народу.

Володимир Зеленський наголосив, що Борис Джонсон – друг України та українського народу. Президент підкреслив, що багатьом країнам треба рівнятися на Велику Британію щодо санкцій проти Росії, повідомляє 24 канал.

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Зеленський згадав про попередній візит Джонсона

У лютому, до початку повномасштабної фази війни, Борис Джонсон був у Києві. Про цей візит згадав Володимир Зеленський. Тоді політики обговорювали нові українсько-британські проєкти, а в глави уряду Великої Британії була екскурсія столицею. Та зараз усе змінила війна.

Я дуже дякую тобі за цей візит, він дуже важливий у надзвичайно напружений та складний для нашої держави час, але ти тут і я вдячний тобі за це,

– звернувся Зеленський.

Потрібно тиснути на Росію

Глава держави наголосив, що на Росію і далі потрібно тиснути потужними санкціями, так як це робить Велика Британія. Зокрема Володимир Зеленський наголосив на необхідності ембарго на енергоресурси країни-агресора.

Інші демократичні західні держави мають слідувати прикладу Великої Британії. Час запровадити повне ембарго на російські енергоносії, збільшити нам надання зброї,

– заявив Зеленський.

Також політики говорили і про переговори з Росією. Володимир Зеленський підкреслив, що угоди з Росією повинні передбачати дієві гарантії безпеки та висловив своє бачення щодо того, що Велика Британія повинна відігравати ключову роль у цих гарантіях.

Брифінг Зеленського і Джонсона: дивіться відео