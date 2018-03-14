Ти найкраща: Періс Хілтон зворушила фанатів архівними фото з мамою
Голлівудська зірка та модель Періс Хілтон вирішила привітати свою матір Кеті Хілтон з 59-м днем народження.
Світська левиця присвятила своїй матері серію архівних світлин, на яких вона, ще зовсім маленькою, постала разом з мамою, татом Річардом і сестрою Нікі.
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З днем народження, Кеті Хілтон. Ти неймовірна мама. Я дуже люблю тебе і завжди розумію. Спасибі, що завжди була поруч. Ти найкраща,
– прокоментувала фотографії зірка.
Матір Кеті Хілтон з доньками Нікі (зліва) і Періс (справа)
Шанувальників неабияк здивувала неймовірна схожість відомої блондинки на свою маму, які просто "засипали" їх компліментами.
Хто така Періс Хілтон?
Періс Хілтон є відомою світською левицею та спадкоємицею мережі розкішних готелів. Також вона записує власні пісні та знімається для глянцевих видань. Нещодавно їй зробив пропозицію бойфренд з українськими коренями Кріс Зілк, після чого Періс присвятила йому еротичний відеокліп.