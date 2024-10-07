Займався евакуацією: унаслідок удару Росії по авто на Донеччині загинув волонтер Тигран Галустян

Росіяни 6 жовтня в селі Іллінка Донецької області FPV-дроном поцілили по автівці. У ній загинув 37-річний харківський волонтер Тигран Галустян.

Про це розповіли у громадській організації "Троянда на руці", членом якої був Тигран. Його 32-річний колега отримав контузію.

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Колеги показали зворушливе відео із Тиграном Галустяном

Чоловіки якраз прямували на евакуацію цивільних з небезпечного регіону – із Селидового вони направлялися у Гірник. Саме у той момент російська армія цинічно обстріляла автомобіль волонтерів.

Галустян був у тяжкому стані, і медикам, на жаль, врятувати його не вдалося.

ГО "Троянда на руці" підтвердила смерть Тиграна Галустяна та опублікувала зворушливе відео з ним.

Загинув під час виконання евакуаційної місії наш добрий друг, частина нашої родини та просто найкраща людина – Тигран. Це людина, яка врятувала дуже багато життів і завжди приходила на допомогу,

– розповіли волонтери.

У загиблого волонтера залишилася маленька донечка.

Прокуратура уже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Керівник пошуково-рятувального загону "Троянда на руці" Олександр Гуманюк розповів Суспільному, що це уже не вперше, коли росіяни вбивають волонтерів організації під час місій.

Колеги згадують загиблого Тиграна Галустяна: дивіться відео

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Тиграна Галустяна. Світла і вічна пам'ять!