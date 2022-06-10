"Тиха" евакуація: з Лисичанська вдалося евакуювати ще 23 людей

З Лисичанська, який нещадно обстрілюють росіяни, 10 червня вдалося евакуювати 23 людини. Це стало можливим завдяки англійцю-волонтеру Філіппу з Сєвєродонецька.

Про так звану тиху евакуацію повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Важливо Сєвєродонецьк – не останній у шизофренічних планах Путіна, – військовий експерт

Англієць-волонтер вкотре зібрав супербригаду, яким сьогодні вдалося вмовити 23 людини їхати в спокійне місце.

Після того, як евакуація з Сєвєродонецька зупинилася, а в самому місті Філіпп з іншими волонтерами потрапили під обстріли, після лікування – перемкнулися на Лисичанськ,

– повідомив Гайдай.

Росіяни потужно обстрілюють Лисичанськ

Російські окупанти продовжують обстріли Лисичанська. Для цього вони використовують великокаліберну зброю. Через це місцевим мешканцям небезпечно навіть перебувати в укриттях.

Сергій Гайдай повідомив, що боїв у Лисичанську або на його околицях немає. Однак окупанти продовжують цинічний обстріл міста.

Для атак вони застосовують снаряди калібром 203 та 240 міліметрів. Також окупанти застосовують бронебійні снаряди, які навіть пробивають бетон.

"Окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає", – повідомив Гайдай.

Найзапекліші бої на Луганщині тривають за Сєвєродонецьк. Українські захисники та захисниці мужньо протистоять ворогу, через що окупанти зазнають колосальних втрат. Збройні Сили, на жаль, теж мають втрати, однак Сергій Гайдай зазначив, що їхнє співвідношення з втратами окупантів 1 до 10.

Гайдай раніше додав, що Лисичанськ поступово стає подібним на обласний центр, його так само знищують, вцілілих будівель залишилося небагато. Найбільші руйнації зафіксували у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено понад 25 будинків. А 7 червня ворог без зупину розстрілювали з артилерії ці населені пункти.

До теми Окупанти вбили жінку та поранили її доньку в Лисичанську: ворог нещадно гатить по Луганщині

Додамо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники станом на 10 червня готуються до наступу на Слов'янськ. Окупанти хочуть встановити повний контроль над Сєвєродонецьком.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що деокупація Запоріжжя буде скоро: дивіться відео