Тихановська анонсувала глобальний пікет солідарності з Білоруссю

27 травня 2021 , 14:32
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Джерело:

телеграм-канал Світлани Тихановської

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановская анонсувала 29 травня Глобальний пікет солідарності з Білоруссю. Він пройде по всьому світу.

До пікету приєднаються політики, жителі різних країн і діаспора. Тихановська відзначила, що 29 травня – день, коли затримали її чоловіка Сергія Тихановського. Він мав намір балотуватись у президенти.

Важливо Лукашенко перетворює Білорусь на Північну Корею, – Тихановська звернулась до ЄС

Як відбуватиметься пікет

Ми оголосили 29 травня – дату затримання Сергія Тихановського – днем солідарності. У цей день по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю,
– зазначила Тихановська.

За словами Тихановської, головне, щоб білоруси всередині країни підтримали один одного всіма способами. Наприклад, вуличними акціями, символами, листами політв'язням.

Як реагувала Тихановська на затримання Протасевича

  • Опозиціонерка виступила перед Європарламентом, розповівши про нинішню ситуацію у країні та затримання журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги. За словами політикині, Олександр Лукашенко перетворює країну на Північну Корею.
  • Крім того, на тлі затримання Протасевича білоруська опозиція анонсувала нову фазу протестів.  
  • У Тихановської переконані, що затримання журналіста готував особисто Лукашенко.
Зверніть увагу! Літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, 23 травня примусово посадили у Мінську через повідомлення про замінування. На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали. До речі, ніякої вибухівки на борту так і не знайшли. 
Автор: Ольга Музика