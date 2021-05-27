Тихановська анонсувала глобальний пікет солідарності з Білоруссю

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановская анонсувала 29 травня Глобальний пікет солідарності з Білоруссю. Він пройде по всьому світу.

До пікету приєднаються політики, жителі різних країн і діаспора. Тихановська відзначила, що 29 травня – день, коли затримали її чоловіка Сергія Тихановського. Він мав намір балотуватись у президенти.

Важливо Лукашенко перетворює Білорусь на Північну Корею, – Тихановська звернулась до ЄС

Як відбуватиметься пікет

Ми оголосили 29 травня – дату затримання Сергія Тихановського – днем солідарності. У цей день по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю,

– зазначила Тихановська.

За словами Тихановської, головне, щоб білоруси всередині країни підтримали один одного всіма способами. Наприклад, вуличними акціями, символами, листами політв'язням.

Як реагувала Тихановська на затримання Протасевича

Опозиціонерка виступила перед Європарламентом, розповівши про нинішню ситуацію у країні та затримання журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги. За словами політикині, Олександр Лукашенко перетворює країну на Північну Корею.

Крім того, на тлі затримання Протасевича білоруська опозиція анонсувала нову фазу протестів.

У Тихановської переконані, що затримання журналіста готував особисто Лукашенко.