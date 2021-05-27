Тихановська анонсувала глобальний пікет солідарності з Білоруссю

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановская анонсувала 29 травня Глобальний пікет солідарності з Білоруссю. Він пройде по всьому світу.
До пікету приєднаються політики, жителі різних країн і діаспора. Тихановська відзначила, що 29 травня – день, коли затримали її чоловіка Сергія Тихановського. Він мав намір балотуватись у президенти.
Важливо Лукашенко перетворює Білорусь на Північну Корею, – Тихановська звернулась до ЄС
Як відбуватиметься пікет
Ми оголосили 29 травня – дату затримання Сергія Тихановського – днем солідарності. У цей день по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю,
– зазначила Тихановська.
За словами Тихановської, головне, щоб білоруси всередині країни підтримали один одного всіма способами. Наприклад, вуличними акціями, символами, листами політв'язням.
Як реагувала Тихановська на затримання Протасевича
- Опозиціонерка виступила перед Європарламентом, розповівши про нинішню ситуацію у країні та затримання журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги. За словами політикині, Олександр Лукашенко перетворює країну на Північну Корею.
- Крім того, на тлі затримання Протасевича білоруська опозиція анонсувала нову фазу протестів.
- У Тихановської переконані, що затримання журналіста готував особисто Лукашенко.