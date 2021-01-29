Тихановська закликала ЄС та США розширити санкції проти режиму Лукашенка

Білоруський опозиційний політик Світлана Тихановська звернулася до ЄС, Великої Британії, США та Канади з проханням розширити санкції проти чинної влади її країни. Відповідальних за жорстокі придушення мирних протестів мають покарати.

Джерело: пресслужба Світлани Тихановської

Вона закликала розслідувати злочини режиму Олександра Лукашенка та допомогти білорусам в отриманні вакцини від COVID-19. Не оминула увагою політикиня й питання проведення справедливих виборів у Білорусі.

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Тихановська звернулась до Євросоюзу та трьох держав

Опозиціонерка закликала розширити санкції та розслідувати злочини режиму Лукашенка;

Визнати ОМОН і ГУБОПіК терористичними організаціями;

Тихановська просить допомогти білорусам в отриманні європейських вакцин;

Сприяти діалогу про нові вільні та справедливі вибори в країні.

Про що ще говорила Тихановська

Країни Євросоюзу ввели санкції проти низки білоруських чиновників через придушення акцій протесту, які почалися після виборів президента Білорусі в серпні. Міжнародна спільнота переконана, що вибори були сфальсифіковані, а перемогу реально здобула Світлана Тихановська.

Також політикиня нагадала про Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Вона розповіла про побудований в Мінській області табір для протестувальників як сигнал, що не всі в Білорусі вивчили важливий історичний урок.

Ніколи більше в Білорусі не повинно бути 221 політв'язня. Ніколи більше ніхто не повинен боятися висловлювати свою думку і відстоювати свої права,

– наголосила Тихановська.

Протести в Білорусі: коротко

Президентські вибори у Білорусі відбулися в серпні 2020 року. Через майже 6 місяців після волевиявлення люди все ще протестують проти фальсифікації результатів голосування.

Мирні мітинги проти Олександра Лукашенка та його прибічників проходять по всій країні. Зокрема, у Мінську, Могильові, Гродно, Бресті.

Чинна влада Білорусі віддає злочинні накази та дозволяє силовикам придушувати протести. ОМОНівці жорстоко б'ють людей на вулицях, затримують без жодних підстав та знущаються в ізоляторах тимчасового тримання.

Після численних придушень мирних акцій, 2 жовтня 2020 року, Євросоюз ввів санкції проти 40 білоруських чиновників.

17 грудня Європейський Союз ввів третій пакет санкцій проти Білорусі та заявив, що розширюватиме обмеження, якщо ситуація в країні не зміниться на краще.