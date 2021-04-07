Тихановська запропонувала Лукашенку переговори

Світлана Тихановська переконана, що врегулювати політичну кризу у Білорусі допоможуть прямі контакти з представниками влади. Це може бути безпосередньо самопроголошений президент Олександр Лукашенко або його представники.
Джерело:Офіс Світлани Тихановської
Опозиція готова працювати у форматі різноманітних консультацій та переговорів. Початковим етапом переговорів мають стати попередні консультації.
Зауважте Крим – український, готова повторити це в Києві, – Тихановська
Саме під час цих консультацій мають встановити предмет переговорів для розв'язання політичної кризи. У штабі Тихановської переконані: щоб врегулювати ситуацію, необхідно зробити декілька кроків.
Про які кроки мовиться
- Реформування політичної системи Білорусі з урахуванням засад інклюзивності, демократії та прав людини.
- Розробка принципів та механізмів національного діалогу та примирення. Зокрема, через звільнення політичних бранців.
- Проведення у Білорусі нових та чесних виробів.
Що ще кажуть у штабі Тихановської
- Посередником між сторонами може бути ОБСЄ.
- Контактний майданчик у межах ОБСЄ може дозволити долучити до процесу Росію.
- Якщо консультації на політичному рівні будуть неможливими, їх можна провести на експертному рівні.
- Окрім того, посередниками у розв'язанні політичної кризи у Білорусі можуть стати країни світу. Зокрема, Франція, Німеччина, Швейцарія, США.
- Внутрішній діалог наразі не буде ефективним. Причиною є те, що між сторонами нема довіри.
- Окрім того, Лукашенко не розглядає альтернативні політичні сили як рівноправного суб'єкта для переговорів.
Що відбувається у Білорусі
- 23 березня Світлана Тихановська закликала народ Білорусі проголосувати у соцмережах за мирний вихід із кризи шляхом переговорів.
- Політичний бранець Віктор Бабарико у СІЗО створив нову політичну партію. Опозиціонер назвав її "Вместе".
- 28 березня під час протестів у Білорусі силовики затримали понад 200 людей.