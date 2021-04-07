Тихановська запропонувала Лукашенку переговори

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Світлана Тихановська переконана, що врегулювати політичну кризу у Білорусі допоможуть прямі контакти з представниками влади. Це може бути безпосередньо самопроголошений президент Олександр Лукашенко або його представники.

Джерело:

Офіс Світлани Тихановської

Опозиція готова працювати у форматі різноманітних консультацій та переговорів. Початковим етапом переговорів мають стати попередні консультації.

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Саме під час цих консультацій мають встановити предмет переговорів для розв'язання політичної кризи. У штабі Тихановської переконані: щоб врегулювати ситуацію, необхідно зробити декілька кроків.

Про які кроки мовиться

  • Реформування політичної системи Білорусі з урахуванням засад інклюзивності, демократії та прав людини.
  • Розробка принципів та механізмів національного діалогу та примирення. Зокрема, через звільнення політичних бранців.
  • Проведення у Білорусі нових та чесних виробів.

Що ще кажуть у штабі Тихановської

  • Посередником між сторонами може бути ОБСЄ.
  • Контактний майданчик у межах ОБСЄ може дозволити долучити до процесу Росію.
  • Якщо консультації на політичному рівні будуть неможливими, їх можна провести на експертному рівні.
  • Окрім того, посередниками у розв'язанні політичної кризи у Білорусі можуть стати країни світу. Зокрема, Франція, Німеччина, Швейцарія, США.
  • Внутрішній діалог наразі не буде ефективним. Причиною є те, що між сторонами нема довіри.
  • Окрім того, Лукашенко не розглядає альтернативні політичні сили як рівноправного суб'єкта для переговорів.

Що відбувається у Білорусі