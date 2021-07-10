Тихановська заявила, що неофіційно зустрічалася з Зеленським

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що зустрічалась з президентом Володимиром Зеленським у Литві. Політикиня відзначила підтримку з боку України.

Тихановська розповіла, що білоруська опозиція перебуває на зв'язку з представниками уряду України. Раніше вона бачилась онлайн із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві,

– сказала Тихановська.

Вона відзначила, що Україна прийняла десятки тисяч білорусів, зокрема, допомогла їм і у працевлаштуванні. Попри те, що не було офіційних зустрічей, Тихановська наголосила на підтримці від Києва.

"Те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує на те, що Україна – з білоруським народом", – додала опозиціонерка.

Що раніше говорили про зустріч Тихановської із Зеленським

Ще у квітні опозиціонерка заявила, що хоче зустрітись із Зеленським, а також Джо Байденом.

Перед тим політикиня неодноразово говорила про своє бажання відвідати Київ. Тихановська наголошувала, що готова в українській столиці ще раз підтвердити: Крим – це Україна.