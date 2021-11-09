Тихановський виграв справу в ООН: Лукашенко має сплатити компенсацію і відпустити його

Сергій Тихановський – чоловік лідерки білоруської опозиції – виграв справу в ООН. Тепер режим Олександра Лукашенка має його звільнити та виплатити компенсацію.

Про перемогу Тихановського та зобов'язання Лукашенка звільнити блогера повідомив правозахисний центр "Вясна".

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Тихановський виграв справу в ООН

Робоча група ООН із довільних затримань розглянула скаргу щодо Тихановського. Вона визнала, що його справа є політичним переслідуванням.

Крім того, група дійшла висновку, що ув'язнення Тихановського незаконне, тому режим Лукашенка повинен звільнити чоловіка. Також "білоруську владу" зобов'язали виплатити компенсацію за порушення прав блогера й розслідувати обставини його ув'язнення.

Підставою для затримання та подальшого взяття під варту Тихановського було здійснення ним свободи вираження думок та свободи зборів, а також права брати участь в управлінні державою,

– пояснили експерти.

Також робоча група ООН наголосила, що немає жодних доказів підбурювання до насильства зі сторони Тихановського. Крім того, ніщо не підтверджує, що його дії призвели до насильства. Натомість були порушені його права – блогеру відмовили у праві на справедливий суд.

Що відомо про цю робочу групу ООН Робоча група із довільного затримання – правовий механізм, створений Радою ООН з прав людини. Вона ухвалює рішення за підсумками процедури, в якій держава може оскаржити твердження заявника. Як повідомляє "Вясна", уряд Білорусі брав участь у процедурі, чим визнав компетенцію групи.

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