У Тихановської кажуть, що затримання Протасевича готував сам Лукашенко

Білоруська опозиція переконана, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто готував операцію із затримання засновника NEXTA Романа Протасевича. Наголосили, що все було підготовлено завчасно.
За Протасевичем слідкували ще в афінському аеропорті. Про це заявив старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.
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Вячорка зауважив, що зважаючи на реакцію державних ЗМІ в Білорусі, "все очевидно було підготовлене, щоб затримати його".
Лукашенко готував цю операцію,
– сказав радник.
У Тихановської спростовують причетність Росії
Вячорка спростував інформацію про причетність Росії. Він стверджує, що затриманням журналіста займалися білоруські спецслужби.
Опозиціонер нагадав, що наразі у Білорусі перебувають 400 політичних в’язнів, яких визнали міжнародні організації. Відкрили 3000 кримінальних справ за політичними мотивами.
"Жодна людина, яка пролітає над Білоруссю, не може бути в безпеці", – сказав Вячорка.
Зверніть увагу! Раніше Тихановська теж запевняла, що примусова посадка літака – це спланована операція режиму Лукашенка, щоб затримати Протасевича.
Перед тим Білорусь просила Польщу видати їй журналіста. Звісно, Варшава категорично відмовила в екстрадиції.
Затримання Протасевича: що відомо
- Літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, посадили у Мінську. Річ у тім, що білоруські диспетчери заявили про замінування, але ніякої вибухівки так і не знайшли.
- Оглянули всіх пасажирів. Протасевича, його дівчину та ще 3 людей, назад у літак не впустили.
- У Білорусі є низка відкритих справ проти Протасевича, адже NEXTA – це опозиційний телеграм-канал, який активно висвітлював протести.
- Журналіста вже визнали політв'язнем, міжнародна спільнота обурена через його затримання.
- Мати активіста заявила, що той перебуває у важкому стані в лікарні. Однак білоруська влада спростувала це, опублікувавши відео, на якому Протасевич каже, що перебуває в СІЗО та нібито з ним все в порядку.