TikTok відновив свою роботу на території США

Соціальна мережа TikTok після заборони знову відновила свою роботу на території Сполучених Штатів. Це сталося після заяв Дональда Трампа про розблокування платформи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Соцмережу заблокували на території Сполучених Штатів після рішення Верховного суду країни.

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Що відомо про відновлення роботи TikTok у США

Журналісти розповіли, що соцмережа TikTok, схоже, відновлює свою роботу на території США через кілька годин після того, як новообраний президент Дональд Трамп пообіцяв підписати 20 січня указ, спрямований на відновлення роботи застосунку.

Приблизно через 12 годин після блокування американські користувачі почали отримувати доступ до TikTok у веббраузері та застосунку, хоча на сторінці все ще відображалося попередження про вимкнення.

Примітно, що відновлення роботи TikTok стане приємною новиною для 170 мільйонів американських користувачів програми, більшість з яких користується програмою годинами щодня, щоб знайти новини, розваги та ком'юніті, а в деяких випадках, щоб заробити на життя.

Журналісти підкреслили, що відновлення роботи соцмережі є сигналом про те, що Трамп може бути готовий здобути велику політичну перемогу, взявши на себе відповідальність за повернення популярної платформи американцям.

Чому повернення соцмережі американцям може бути нетривалим

У виданні наголосили, що, хоча відключення TikTok тривало лише кілька годин, забезпечити довгострокову дію застосунку в Сполучених Штатах, ймовірно, буде складніше.

Очікується, що своїм указом Трамп відкладе виконання заборони, щоб дати материнській компанії TikTok ByteDance більше часу для пошуку американського власника.

Але виконавчий указ може натрапили на проблеми, в тому числі з боку членів власної партії Трампа, які кажуть, що виступають за продовження блокування соцмережі у США.

Таким чином, навіть якщо Трамп пообіцяє скасувати заборону, він не зможе просто скасувати закон, прийнятий Конгресом і підписаний президентом разом із виконавчим указом.

До слова, у США в суботу ввечері 18 січня перестала працювати соцмережа TikTok. Це є наслідком закону, ухваленого минулого року за двопартійної підтримки, який вимагав від китайської компанії ByteDance продати застосунок некитайському власнику або залишити ринок США.