Тіла ще 58 оборонців Маріуполя з "Азовсталі" привезли до Києва

З території заводу "Азовсталь" до Києва привезли тіла ще 58 оборонців Маріуполя. Ймовірно, четверо з-поміж загиблих служили в полку "Азов".

Тіла загиблих планують ховати на слихах Дніпра

У пресслужбі полку журналістам розповіли, що планувався обмін 50 на 50 тіл загиблих військовослужбовців. Та 8 червня на територію України з "Азовсталі" привезли 58 тіл.

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За попередньою інформацією, серед 58 тіл, чотири – бійці полку "Азов".

Процесом упізнання тіл займається Патронатна служба полку "Азов", яку очолює Олена Толкачова.

Вони зараз працюють разом із ветеранами полку "Азов", бійцями ССО "Азов Київ", також присутні судмедексперти. Допомагає Асоціація родин захисників "Азовсталі", яка надає родичам консультативну інформацію,

– розповіли в "Азові".

Повідомляється, що процес ідентифікації загиблих буде довгим, оскільки в більшості випадків потрібно проводити процедуру ДНК.

В "Азові" розповіли, що тіла загиблих захисників Маріуполя планують ховати на Меморіалі загиблим героям "Азовсталі", який планують звести на схилах Дніпра.

"Це буде біля найбільшого прапора України, поруч із Меморіалом загиблих у Другій світовій війні. Поховання буде проходити в міру ідентифікування тіл загиблих і тільки за згодою батьків або близьких родичів", – йдеться у повідомленні полку.

Що відомо про евакуацію з "Азовсталі" та обмін тілами загиблих

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